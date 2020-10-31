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ПОЛИТИКА

"Обоснованно и соответствует Конституции". Представитель Зеленского в КСУ поддержал смену состава суда

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский отметил, что выполнение решения КСУ приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционном законодательстве будут признаны нынешним составом КС неконституционными.

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По словам Вениславского, принятие законопроекта Зеленского обеспечит восстановление общественного доверия к КСУ
По словам Вениславского, принятие законопроекта Зеленского обеспечит восстановление общественного доверия к КСУ
Фото: president.gov.ua

Внесенный на рассмотрение Верховной Радой президентский законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" является выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, говорится на сайте Офиса президента.

Он отметил, что в связи с существенными угрозами нацбезопасности Украины, которые возникли из-за принятия КСУ решения о неконституционности антикоррупционного законодательства, Зеленский инициировал проект политико-правового решения по перезагрузке Конституционного Суда.

"В экстраординарных условиях, в которых оказалась государство в результате принятия КСУ решения №13-р, решение президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины", – подчеркнул представитель президента в КСУ.

Вениславский отметил, что выполнение решения КСУ приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционном законодательстве будут признаны нынешним составом КСУ неконституционными.

"КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства", – отметил он.

По словам Вениславского, принятие парламентом предложенного Зеленским законопроекта обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, КСУ, Федор Вениславский
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