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Судьи КСУ внесли изменения в декларации, пока публичный доступ к реестру был закрыт

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий на следующий день после закрытия доступа к реестру электронных деклараций подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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29 октября НАПК открыло свободный доступ к Единому реестру электронных деклараций
29 октября НАПК открыло свободный доступ к Единому реестру электронных деклараций
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

За время, пока публичный доступ к Единому госреестру электронных деклараций был закрыт из-за решения Конституционного Суда, глава КСУ Александр Тупицкий и пять его коллег внесли в него данные о заработной плате. Об этом 30 октября пишет "Украинская правда".

По информации издания, Тупицкий получил 181 тыс. грн зарплаты на следующий день после закрытия реестра, 29 октября, и в тот же день внес в реестр сообщение об изменениях в имущественном состоянии.

29 октября зарплаты получили и задекларировали и другие судьи КС: Владимир Мойсик – 211,6 тыс. грн, Ирина Завгородняя – 201,3 тыс. грн, Сергей Головатый – 206,4 тыс. грн, Александр Литвинов – 189,4 тыс. грн. Литвинов, кроме зарплаты, задекларировал также полученный кредит на 1,5 млн грн, отмечает "Украинская правда".

28 октября 221,93 тыс. грн получил судья КСУ Виктор Колесник. Сообщение об этом он внес в реестр также 29 октября, когда доступ к системе был закрыт для граждан.

По данным издания, нардеп от "Оппозиционного платформы – За життя" Григорий Суркис внес информацию о погашении кредита на общую сумму 100,98 млн грн. Ранее в декларации Суркиса был указан один кредит на миллион евро от аффилированной с ним английской компании Lumil Investments LLP.

За время, пока доступ к реестру был ограничен, информацию в него подал пятый президент Украины Петр Порошенко. Он задекларировал 22,5 млн грн дивидендов от своего инвестиционного фонда через 45 минут после того, как доступ ограничили, сообщает "Украинская правда".

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

В этот же день НАПК открыло свободный доступ к Единому реестру электронных деклараций.

Теги: Григорий Суркис, Петр Порошенко, Украина, Конституционный Суд, доходы, декларация, КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, электронное декларирование, Александр Тупицкий
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