Тупицкий о своей отставке: По требованию того или иного лица не собираюсь этого делать

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что его отставка должна быть мотивированной.

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий на брифинге 30 октября сказал, что не слышал требования от властей уйти в отставку. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Такой вопрос пока не возникал. Если будет такой ультиматум, то я вас приглашу на обсуждение с таким вопросом, и судьи КС сядут здесь рядом, и мы обсудим вопрос, что я не так делаю, нарушаю ли я присягу. А по требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, я не собираюсь этого делать", – сказал он.

Тупицкий отметил, что отставка должна быть мотивированной.

"Чтобы я понимал и разобрался и суд понимал, что проблема во мне. Тогда мы это решим. Объективно, на специальном заседании Конституционного Суда Украины", – сказал он, заметив, что речь идет о замене всего состава КСУ.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства. К ночи законопроект был зарегистрирован в парламенте как неотложный.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.