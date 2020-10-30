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"Не услышал озабоченности президента". Тупицкий сказал, что не встречался с Зеленским, Мендель опровергла его слова

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявлял, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была запланирована, но не состоялась, хотя поговорить "есть о чем". Он признал, что встреча была, только после того, как журналисты указали на заявление пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.

Тупицкий сказал, что суд поручил ему встретиться с Зеленским из-за отсутствия реакции на заявления о давлении на КСУ
Тупицкий сказал, что суд поручил ему встретиться с Зеленским из-за отсутствия реакции на заявления о давлении на КСУ
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий на брифинге 30 октября заявил, что запланированная с президентом Владимиром Зеленским встреча не состоялась.

"Эта встреча планировалась, но почему-то не состоялась. А говорить есть о чем", – сказал он, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"После решения по ст. 366 [Уголовного кодекса Украины]. Но когда пошла реакция на это решение и надо было объяснить, почему оно в турборежиме, какие правовые позиции, чтобы не было такого общественного резонанса, мы провели собрание судей. Единогласно было признано, что есть определенное давление на судей. Перед этим мы сделали заявление, на которое не было никакой реакции. [...] Судьи редко жалуются, что на них оказывают давление. Такое часто происходит. В связи с тем, что реакции никакой не было, собрались собрание судей. [...] Суд делегировал меня, дал задание встретиться с главой государства. Я знаю, что встреча должна была состояться – либо в четверг, либо в пятницу", – сказал он.

Тупицкий отметил, что "не обвиняет" Зеленского "ни в чем".

"Думаю, что проблема в окружении. Давайте не торопиться с выводами. Я все-таки надеюсь еще в первую очередь на президента страны и на парламент", – добавил он.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в комментарии "Интерфакс-Украина" заявила, что Тупицкий на этой неделе был в Офисе президента дважды.

"К сожалению, он не услышал озабоченности президента и общества в связи с решением по антикоррупционному законодательству. Манипулятивные заявления, вызванные очевидным возмущением прежде всего украинцев, которые сейчас стоят под Конституционным Судом, не приносят никаких решений и не исправляют тех угроз, которые создал КС национальной безопасности Украины", – подчеркнула она.

Мендель не сказала, встречались ли Зеленский и Тупицкий. В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь президента уточнила: разговор между ними состоялся уже после принятия Конституционным Судом решения по антикоррупционным органам. Тупицкий, когда его спросили об этом на брифинге, сказал, что встреча была, но она якобы не связана с "какими-то проблемными вопросами".

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Теги: конституция, Конституционный Суд, законодательство, КСУ, суд, Юлия Мендель, Александр Тупицкий
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