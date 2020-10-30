Следственное управление ГБР отказалось расследовать дело в отношении судей Конституционного Суда – СМИ

Главное следственное управление Государственного бюро расследований отказалось расследовать дело в отношении судей Конституционного Суда, поэтому расследование проводит управление по делам Майдана, сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"И.о директора ГБР [Алексей] Сухачев руководит "майдановским" управлением и именно оно расследует дело в отношении судей Конституционного Суда, так как ГСУ ГБР отказалось им заниматься", – отметил собеседник агентства. По его словам, отказ следственного управления ГБР расследовать это дело имеет политическую составляющую.
"Это не следствие ГБР, а ручное "майдановское" управление под руководством Сухачева, выполняющее заказ Офиса президента", – считает собеседник "Українських новин".
Государственное бюро расследований Украины расследует уголовное производство в отношении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены.
По предварительной информации, группа лиц, среди которых был нынешний председатель КСУ, в июле 2018 года незаконно присвоила земельный участок. При этом Тупицкий заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении земельного участка на территории Украины и отнесение его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ.
По данным программы "Схемы", Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.
30 октября Тупицкий заявил, что не знает, как внести в электронную декларацию информацию о покупке участка в оккупированном Россией Крыму.