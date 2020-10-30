Следственное управление ГБР отказалось расследовать дело в отношении судей Конституционного Суда – СМИ

Уголовное производство в отношении судей Конституционного Суда расследует управление по расследованию дел Майдана, потому что Главное следственное управление ведомства вести это дело отказалось, пишут "Українські новини".

Главное следственное управление Государственного бюро расследований отказалось расследовать дело в отношении судей Конституционного Суда, поэтому расследование проводит управление по делам Майдана, сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"И.о директора ГБР [Алексей] Сухачев руководит "майдановским" управлением и именно оно расследует дело в отношении судей Конституционного Суда, так как ГСУ ГБР отказалось им заниматься", – отметил собеседник агентства. По его словам, отказ следственного управления ГБР расследовать это дело имеет политическую составляющую.

"Это не следствие ГБР, а ручное "майдановское" управление под руководством Сухачева, выполняющее заказ Офиса президента", – считает собеседник "Українських новин".

Государственное бюро расследований Украины расследует уголовное производство в отношении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены.

По предварительной информации, группа лиц, среди которых был нынешний председатель КСУ, в июле 2018 года незаконно присвоила земельный участок. При этом Тупицкий заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении земельного участка на территории Украины и отнесение его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ.

По данным программы "Схемы", Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Кореизе в аннексированном Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству. В своей декларации о доходах он эту информацию не отразил.

30 октября Тупицкий заявил, что не знает, как внести в электронную декларацию информацию о покупке участка в оккупированном Россией Крыму.