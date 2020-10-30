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ПОЛИТИКА

Конституционный суд Украины готов переехать в Харьков – Тупицкий

Конституционный Суд Украины может переехать из Киева, но на это понадобится до пяти лет. По этому вопросу его глава Александр Тупицкий уже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Законопроект о перенесении Конституционного суда Украины в Харьков уже зарегистрировали народные депутаты
Законопроект о перенесении Конституционного суда Украины в Харьков уже зарегистрировали народные депутаты
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Конституционный Суд Украины (КСУ) готов переехать в Харьков, заявил глава ведомства Александр Тупицкий на брифинге 30 октября, который транслировало hromadske.

"Было направлено письмо из Кабинета Министров [Украины] просчитать, сколько стоит переезд в другой город. Я позвонил заместителю министра, а срок выполнения – вечером пришло, на утро это сделать. Я говорю: "Вы шутите, или что? Как можно сделать такие расчеты", – сказал он.

В КСУ по запросу от Кабмина посчитали, сколько будет стоить такой переезд. Примерные цифры – 1,3–1,5 млрд грн.

"Это общие вычисления. Надо проводить экспертизу какую-то, специалистов, а не бухгалтерию  Конституционного Суда. Но почему-то этого Кабмин не захотел делать", – заявил глава КСУ.

Срок переезда, по словам Тупицкого, от трех до пяти лет. Он по этому вопросу уже встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.  

"Я ему доложил о ситуации с переездом. Я считаю, что у президента, возможно, была правильная задумка. Он хотел несколько таких учреждений, в том числе и Конституционный Суд, перевезти в другие регионы Украины, чтобы, возможно, и то же давление не такое бы было на Конституционный Суд. Возможно, усилить регионы", – сказал Тупицкий.

При этом ни один судья Конституционного суда Украины не сказал, что уйдет в отставку, если суд переведут в другую область или город.

"Более того, я сказал, что если такая ситуация, то парламент фактически создает воз, мы впряжемся и потянем его и по желанию мы сократим сроки переезда. Возможно, год. Можно использовать два помещения. Если это для политики государства нужно, мы готовы хоть сегодня, хоть завтра ", – сказал Тупицкий.

Он добавил, что в вопросе переезда могут возникнуть проблемы с судьями и аппаратом суда.

"Здесь есть специалисты, и очень хорошие, всех туда не перевезешь, они могут не пожелать. Где там набрать новый секретариат? Это же квалифицированные специалисты. Поэтому и нужен был бы минимум трехлетний период на переезд суда. Вопроса с сопротивлением судей не было никакого, хоть завтра", – сказал Тупицкий.

Глава КСУ отметил, что не считает давлением инициативу о переезде в Харьков.

В Верховной Раде уже регистрировали 3 апреля законопроект №3300 о перенесении Конституционного суда Украины в Харьков. Он до сих пор в работе профильного комитета.

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Теги: Харьков, Конституционный Суд, законопроект, Александр Тупицкий
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