Судья КСУ Слиденко: Меня опозорили, моя репутация уничтожена. Навсегда

Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, рассказал, что в августе получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции письмо о нарушениях, связанных с декларированием, и представил свои объяснения в письменном виде. Однако НАПК они не устроили.

Судья Конституционного Суда Игорь Слиденко сегодня в ходе брифинга заявил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции унизило его, составив административный протокол, связанный с декларированием. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Слиденко рассказал, что в августе получил от НАПК письмо о нарушениях, связанных с декларированием, он отметил, что представил свои объяснения в письменном виде.

По словам судьи, через 20 часов после отправки письма по электронной почте ему позвонили и сообщили, что его объяснения являются неудовлетворительными.

"Задача была другая – задача была выписать мне протокол. И потом господин [представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор] Вениславский этим протоколом бравировал бы перед всем государством. Меня опозорили. Моя репутация уничтожена. Навсегда. В этом государстве. Поэтому вряд ли я больше здесь буду оставаться", – подчеркнул Слиденко.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду государство Украина, судья ответил утвердительно.

27 октября в НАПК сообщили, что решение по делу о недостоверном декларировании принимали судьи, которых самих в этом подозревают. Там отметили, что в отношении Слиденко был составлен админпротокол из-за непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В конце октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.