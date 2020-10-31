Экс-глава СНБО Данилюк назвал решение Зеленского по КСУ рискованным, но правильным

Экс-глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк, комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского по Конституционному Суду, заявил, что нужны решительные действия и эффективное взаимодействие с общественным сектором.

Решение президента Украины Владимира Зеленского по выходу из ситуации, сложившейся после решения Конституционного Суда об отмене части норм антикоррупционного законодательства, является не идеальным и рискованным, но правильным. Об этом 30 октября заявил экс-министр финансов и экс-глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк в своем Facebook.

"Владимир Зеленский – рисковое, но правильное решение по разрешению кризиса, связанного с последними решениями КС. Идеальных решений не бывает. Угрозы национальной безопасности остаются высокими. Нужны решительные действия и эффективное взаимодействие с общественным сектором", – написал Данилюк.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.