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Глава КСУ: Можно одним решением изменить конституционный порядок в стране, но мы на это не пойдем

Конституционный Суд Украины можно реформировать, но это нужно делать "конституционным путем", заявил глава КСУ Александр Тупицкий. Он считает, что нынешние власти Украины хотят создать "кнопочный" суд, который был бы предсказуемым.

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Тупицкий: Неизвестно, чего завтра ждать от КС? При кнопочной системе все будет спрогнозировано
Тупицкий: Неизвестно, чего завтра ждать от КС? При кнопочной системе все будет спрогнозировано
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий 30 октября на брифинге рассказал, что КСУ не однократно "побуждали" растолковать ст. 106 Конституции Украины о полномочиях президента. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".  

Он сказал, что таким образом предпринимались попытки расширить полномочия президента, что может привести к изменению конституционного строя. В частности, к такому шагу прибегал экс-президент Виктор Янукович, отметил Тупицкий.

"Если толковать не буквально, то особенно в определенные пункты, которые определены категорически о назначении тех или иных лиц на руководящие должности, можно одним решением Конституционного Суда изменить конституционный порядок в стране. Мы на это не пойдем никогда. Никогда. Такой вопрос обсуждался, это ответ всего Конституционного Суда Украины", – подчеркнул он. 

Тупицкий отметил, что Конституционный Суд можно реформировать. 

"В [Совете национальной безопасности], как я с прессы читаю, говорят: "Неизвестно, чего ждать завтра от Конституционного Суда". А должно быть известно? Кому? Наверное, есть желание создать новый Конституционный Суд, который будет сообщать. Будут ли эти решения конституционными? Трудно сказать. Тогда нужно менять закон о Конституционном Суде, Конституцию. Можно реформировать, но конституционным способом. Даже принимая новую Конституцию в 2016 году, изменения в Конституцию, Конституционный суд вывели из системы правосудия и выделили в отдельный –12-й – раздел Конституции. По моему мнению, это правильно", – сказал судья. 

Он считает, что в результате реформы 2016 года КСУ стал "балансом" над ветвями судебной власти. 

Тупицкий сказал, что законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" (проект закона предлагает прекратить полномочия действующего состава КСУ и набрать новый) который президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 29 октября, имеет признаки конституционного переворота. 

"Что значит заменить полный состав Конституционного Суда? Он меняется постоянно. Сегодня власть должна заполнить три вакансии и он уже будет другой. В течение следующих лет при этой каденции власти – до пятилетнего срока – поменяется еще пять судей. Итого восемь. Восемь провластных может быть судей. И это нормально. К чему приводит полная замена? Во первых нарушается принцип несменяемости власти. Во вторых, представьте, что одна область вдруг воспользуется такой возможностью  и областной совет – сейчас какой-то новый – примет решение о самоотделении от территориальной целостности Украины. Реально ли это? А почему нет? Что на Востоке, что на Западе может быть реально. Решить этот вопрос без Конституционного Суда невозможно. А его нет", – добавил глава КСУ. 

Он сказал, что в течение последнего года не назначают трех судей КСУ. 

"Цель этого всего – создать нейтральный, послушный, кнопочный суд: нажали кнопку – там дело, поднимите его, рассмотрите, отдыхайте. Отпустили кнопку. Нажали кнопку – снова дело. Тогда все все знают, не надо и докладывать. Неизвестно, чего завтра ждать от КС? При кнопочной системе все будет спрогнозировано, что и как рассматривает суд. Этого хотят наши европейские доноры, на что они тратят большие средства? Я сомневаюсь, я имел возможность общаться с ними лично", – подытожил Тупицкий. 

27 октября 2020 года Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

28 октября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы". В НАПК считают, что судьи КСУ приняли решение о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование в собственных интересах, поскольку в декларациях двух из них агентство ранее выявило признаки подачи ложной информации.

В ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 октября Зеленский анонсировал внесение в Верховную Раду неотложного законопроекта о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства. В тот же день законопроект был зарегистрирован в парламенте.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

Теги: Виктор Янукович, конституция, Конституционный Суд, СНБО, Владимир Зеленский, судьи, КСУ, изменения в Конституцию, НАПК, декларирование, суд, Александр Тупицкий
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