Декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, – неоспоримое требование демократии – КСУ

Антикоррупционная реформа в Украине стала требованием общества, она должна реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности. Такое заявление сделали в Конституционном Суде Украины.

Конституционный Суд Украины выразил уверенность в том, что декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, является требованием в любой современной, демократической стране. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба КСУ.

По мнению КСУ, антикоррупционная реформа в Украине стала требованием общества. Однако как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности, сказано в сообщении.

"Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы – невозможным установление круга их адресатов. Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности. Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципом верховенства права, закрепленным в ч. 1 ст. 8 Основного закона Украины, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и предсказуемость закона", – отметили в заявлении КСУ.

В КСУ считают, что в Украине должно быть введено антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого – юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.