"Суд превратился в преступную касту". Экс-глава Конституционного Суда призвал судей КСУ уйти в отставку

Кризис, вызванный решением Конституционного Суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства, требует неординарного и ответственного решения, считает бывший глава КСУ Станислав Шевчук.

В истории Конституционного Суда Украины были разные решения, но никогда они не принимались в условиях явного конфликта интересов и личной заинтересованности судей. Об этом 30 октября написал в Facebook бывший глава КСУ Станислав Шевчук.

По его мнению, конституционный кризис, вызванный решением КСУ об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства, требует неординарного, смелого, взвешенного и ответственного решения.

"Суд фактически превратился в закрытую преступную касту, которая сама себя наделила надконституционными полномочиями во избежание какой-либо ответственности. Приходится констатировать, что действующие судьи КС потеряли авторитет у граждан Украины, не способны выступать защитниками конституционного строя и не могут быть арбитрами между властью и обществом", – подчеркнул Шевчук.

Он отметил, что Украине нужна консолидация гражданского общества и политикума вокруг президента для сохранения государства.

"Обращаюсь к судьям КСУ: вспомните о собственном достоинстве, не цепляйтесь за должности любой ценой, проявите мудрость и мужество. Подайте в отставку! Граждане Украины оценят это", – считает экс-глава КСУ.

По словам Шевчука, Украине необходима срочная конституционная реформа, которая положит конец "квотности и кулуарщине" при назначении судей КСУ и обеспечит прозрачность и эффективность разбирательств конституционных обращений.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.