Конституционный переворот. 30 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут говорить о том, кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников, какие последствия для государства будут иметь решения Конституционного Суда, потеряет ли Украина безвиз, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:
- министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
- министр финансов Украины Сергей Марченко;
- председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков;
- бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк;
- депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель;
- глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас;
- бывший председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук;
- представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский;
- народный депутат от ВО "Батьківщина" Сергей Власенко;
- народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич;
- народный депутат от фракции "Слуга народа" Анастасия Радина;
- народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин;
- представитель президента Украины в КСУ (2007–2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009–2013) Марина Ставнийчук.
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.