Конституционный переворот. 30 октября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят решения Конституционного Суда Украины.

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут говорить о том, кто и почему лишил украинцев права знать о состоянии чиновников, какие последствия для государства будут иметь решения Конституционного Суда, потеряет ли Украина безвиз, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

министр финансов Украины Сергей Марченко;

председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков;

бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк;

депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель;

глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас;

бывший председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук;

представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский;

народный депутат от ВО "Батьківщина" Сергей Власенко;

народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич;

народный депутат от фракции "Слуга народа" Анастасия Радина;

народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин;

представитель президента Украины в КСУ (2007–2010), член Венецианской комиссии от Украины (2009–2013) Марина Ставнийчук.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.