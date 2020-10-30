Украина не свернет с пути борьбы с коррупцией – Ермак на встрече с послами стран G7

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с послами стран "Большой семерки", основной темой встречи стало решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционных законов.

Ермак на встрече с послами G7: Мы выступаем единым фронтом по защите реформ, которые мы провели Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран G7 заявил, что глава государства и его команда продолжают борьбу с коррупцией. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба президента.

Основной темой встречи стали решения Конституционного Суда Украины, отменившего ряд положений антикоррупционных законов Украины, и резонанс, вызванный этим. Ермак рассказал послам о срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседании правительства и принятых на них решениях.

"Наша позиция по борьбе с коррупцией принципиальная, Украина никогда не свернет с этого пути", – сказал Ермак.

По его словам, события в КСУ не обошлись "без внешнего вмешательства", поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации.

"Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию президента: мы выступаем единым фронтом по защите реформ, которые мы провели и продолжаем проводить. Президент настроен очень решительно, и он не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим ни стоял", – подчеркнул глава ОПУ.

Ермак призвал представителей "Большой семерки" следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время, и реакцией представителей политических сил.

Временная поверенная в делах США Кристина Квин заверила, что G7 готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ, сообщила пресс-служба президента.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.