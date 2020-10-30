ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

НАПК проверяло двух нардепов, подавших представление в КСУ об отмене антикоррупционных норм

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что агентство проверяло декларации нардепов Ильи Кивы и Тараса Козака, которые были в числе авторов представления в Конституционный Суд о незаконном обогащении.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кива в числе нардепов, подписавших представление в КСУ, НАПК недавно начало полную проверку его декларации
Кива в числе нардепов, подписавших представление в КСУ, НАПК недавно начало полную проверку его декларации
Фото: Илья Кива / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводило полную проверку деклараций народных депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы и Тараса Козака. Об этом пресс-служба НАПК сообщила 30 октября.

Оба нардепа являются соавторами представления "о незаконном обогащении", поданного в Конституционный Суд 47 парламентариями.

В НАПК отметили, что в последние дни часто получают вопрос о депутатах, подавших представление.

"Список депутатов считаем необходимым опубликовать, отметив лишь то, что некоторые из них являются фигурантами журналистских расследований, а также дел Национального антикоррупционного бюро Украины", – подчеркнули в агентстве.

Среди нардепов, подписавших представление: Игорь Абрамович, Тарас Батенко,  Юрий Бойко, Виктор Бондарь, Виталий Борт, Анатолий Бурмич, Олег Волошин, Валерий Гнатенко, Сергей Дунаев, Юрий Загородний, Юлий Иоффе, Дмитрий Исаенко, Владимир Кальцев, Александр Качный, Илья Кива,  Игорь Кисилев, Тарас Козак, Александр Колтунович, Наталия Королевская, Ренат Кузьмин, Сергей Ларин, Александр Лукашев, Сергей и Юлия Левочкины, Григорий Макаренк, Григорий Мамка, Суто Мамоян, Виктор Медведчук, Владимир Мороз, Василий Нимченко, Юрий Павленко, Михаил Папиев, Татьяна Плачкова, Александр Пономарев, Наталья Приходько, Александр Пузанов, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Антонина Славицкая, Юрий Солод, Вадим Столар, Григорий Суркис, Руслан Требушкин, Александр Фельдман, Федор Христенко, Виктор Черный, Нестор Шуфрич.

Большинство из народных депутатов входят во фракцию ОПЗЖ.

В августе этого года в КСУ направили представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, составляющих так называемую антикоррупционную платформу.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: Григорий Суркис, Виктор Медведчук, коррупция, Нестор Шуфрич, Конституционный Суд, Михаил Папиев, Юрий Павленко, депутаты, Ренат Кузьмин, декларация, Сергей Дунаев, Дмитрий Исаенко, Вадим Столар, Юлия Левочкина, КСУ, Владимир Мороз, Тарас Батенко, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, Юлий Иоффе, Василий Нимченко, Тарас Козак, Сергей Ларин, Олег Волошин, Александр Фельдман, Руслан Требушкин, Валерий Гнатенко, Виктор Черный, Татьяна Плачкова, Александр Лукашев, Игорь Абрамович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
"Меня просто исключили из проекта". Дикусар высказался о "Танцах со звездами"
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS