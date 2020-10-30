Он просто предложил забить на Конституцию – юрист о законопроекте Зеленского о смене состава КСУ

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" не просто предлагает изменить судей Конституционного Суда, он уничтожает самостоятельность суда как институции. Такое мнение высказал украинский юрист Александр Комаров.

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует тонкую материю конституционного баланса и разделения властей хуже Конституционного Суда Украины. Об этом 30 октября в Facebook написал украинский юрист Александр Комаров.

"И, похоже, совершенно не беспокоится о сохранении конституционного дизайна и о наличии в государстве сильных институтов. Поэтому он, не ища сложных и осторожных решений, просто предложил откровенно забить на Конституцию и, используя удачный политический момент, не просто поставить суд на место, а полностью уничтожить конституционный контроль, создав опасный прецедент полного доминирования законодательной власти над судебной", – заявил юрист.

Он отметил, что вероятность принятия законопроекта президента низка.

"Но мне сложно представить, что на что-то даже вроде решились бы в западных демократиях. Даже сам факт внесения такого законопроекта уже является частью конституционной истории и показывает, что так нельзя, что это инструмент на столе", – считает Комаров.

По его словам, законопроект не просто предлагает изменить судей КСУ, он наносит сокрушительный вред суду как институции, уничтожает ее самостоятельность.

"Баланс власти заключается не в том, чтобы уничтожать ту ветку или ее часть, которая нам не нравится, а в том, чтобы исправлять наибольшие отклонения. Такие, которым, по моему мнению, есть и обсуждаемое решение КСУ. Но исправлять не путем прямого наступления и уничтожения органа, а через очень тонкие и осторожные шаги", – отметил юрист.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.