Бутусов – Зеленскому: Вы твердите про перемирие не потому, что хотите сделать страну сильней, а потому, что не имеете понимания, что делать дальше

После срыва перемирия боевикам на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский обязан инициировать заседание Совета национальной безопасности и обороны, где выработать план действий на Донбассе. Такое мнение высказал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Бутусов: Решение в войне может быть только военно-дипломатическим, а стрелять по "терпилам" могут безнаказанно много лет Фото: Тетяна Барвінська / Facebook

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от обязанностей главнокомандующего. Так он прокомментировал срыв перемирия на Донбассе и отсутствие реакции на это президента.

"Перемирие на Донбассе уничтожено полностью – сегодня ночью российские снайперы убили двух украинских воинов у села Водяное, одного ранили. Ответные действия украинских войск на данный момент не осуществляются, Украина ответила на российскую атаку и гибель воинов... требованием совещания в трехсторонней контактной группе. А верховный главнокомандующий Владимир Зеленский просто позорно молчит. Но ведь перемирие сорвано, люди погибли, выполняя ваши приказы. Надо молча дать приказ нанести ответный удар и сказать то, что должно: гибель наших бойцов не останется не отмщенной", – написал Бутусов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что президент должен ответить за отсутствие реформ в армии.

"Вы твердите про перемирие не потому, что хотите сделать страну сильней, а потому, что не имеете никакого понимания, что делать дальше. Обстрелы пытаются скрывать в официальной статистике, но обстрелы продолжаются. Идет война. И проблема в том, что Украина не имеет никакой стратегии в этой войне. Президент заявил перед выборами, что "война закончится до конца года". Надо признать честно: это было враньем. Война будет продолжаться. И у нас нет структурной реформы в армии, нет реформы сил обороны. То есть Украина не готовится к изменению обстановки, выполняется один план – быть терпилами и высказывать обеспокоенность, когда снова убьют украинского бойца. И лицемерно обманывать общество – "но ведь сейчас гибнет меньше". Решение в войне может быть только военно-дипломатическим, а стрелять по "терпилам" могут безнаказанно много лет. Это не решение", – считает журналист.

Он высказал мнение, что главнокомандующий, который не исполняет свои обязанности, так же бесполезен для страны, как суд, который проводит антигосударственные решения.

"Президент обязан инициировать Совет национальной безопасности и обороны по факту выработать план действий на Донбассе. Страна устала не от войны – страна устала от беспомощности и импотенции власти", – добавил Бутусов.

29 октября российско-оккупационные войска нарушали режим тишины пять раз, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Их госпитализировали.

С начала суток 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военных.

В ответ украинская сторона созвала внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.

В Офисе президента называли последнее достижение перемирия "серьезной победой". Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября заявил, что "только слепой не видит, что режим тишины, как бы там ни было, работает".