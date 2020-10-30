В 17.00 состоится внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, инициированное украинской стороной

Из-за обострения ситуации на Донбассе, в результате чего погибли двое украинских военнослужащих, а еще двое были ранены, украинская делегация в трехсторонней контактной группе инициировала созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности.

Сегодня в 17.00 состоится внеочередное заседание подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное украинской делегацией. Об этом говорится в Telegram-канале "Українська делегація для участі у тристоронній контактній групі".

"Мы будем требовать от российской стороны и просить помощи у представителей ОБСЕ принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которая имеет признаки заранее спланированной", – говорится в сообщении.

29 октября российско-оккупационные войска нарушали режим тишины пять раз, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Их госпитализировали.

С начала суток 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военных.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.

В Офисе президента называли последнее достижение перемирия "серьезной победой". Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября заявил, что "только слепой не видит, что режим тишины, как бы там ни было, работает".