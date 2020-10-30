Украина в ТКГ инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в связи с обострением на Донбассе

30 октября российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных в районе Водяного и Пикуз с применением гранатометов, в результате чего погибло двое украинских военнослужащих, напомнила украинская делегация в трехсторонней контактной группе.

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в связи с обострением ситуации в зоне операции Объединенных сил. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба украинской делегации 30 октября.

В пресс-службе напомнили, что 30 октября российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных в районе Водяного и Пикуз с применением гранатометов, в результате чего погибло двое украинских военнослужащих.

"Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма. Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает об единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.

В Офисе президента называли последнее достижение перемирия "серьезной победой". Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября заявил, что "только слепой не видит, что режим тишины, как бы там ни было, работает".

29 октября в результате обстрелов двое украинских военных были ранены.