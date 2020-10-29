Главарю тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке заочно сообщили о подозрении

Боевику "ДНР", возглавляющему в оккупированном Донецке подпольную тюрьму "Изоляция", в Украине инкриминируют создание террористической организации, непредусмотренных законом вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны и торговлю людьми.

Главарю подпольной тюрьмы "Изоляция", которая находится на территории оккупированного Донецка, заочно сообщили о подозрении в создании террористической организации, не предусмотренных законом вооруженных формирований, в нарушении законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц, а также в торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2014 году по указанию жителя Макеевки Донецкой области вооруженные представители незаконного военизированного формирования "министерство государственной безопасности", контролируемого РФ, захватили территорию бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

"Под руководством подозреваемого на захваченном предприятии боевики устроили собственную подпольную тюрьму "Изоляция", где незаконно удерживали и пытали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции / операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, незаконно заключенных граждан часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.

Украинские правоохранители устанавливают круг потерпевших лиц и других участников незаконных вооруженных формирований РФ, причастных к совершению указанных преступлений.

Центр "Изоляция" – негосударственная организация, основанная в 2010 году на месте бывшего завода по изготовлению изоляционных материалов в Донецке. Центр организовывал арт-проекты и образовательные проекты, направленные на активизацию общественной жизни. После начала войны на Донбассе центр стал одним из основных мест несвободы в Донецке, которые оккупанты используют для содержания и пыток.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.