ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главарю тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке заочно сообщили о подозрении

Боевику "ДНР", возглавляющему в оккупированном Донецке подпольную тюрьму "Изоляция", в Украине инкриминируют создание террористической организации, непредусмотренных законом вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны и торговлю людьми.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
До войны в "Изоляции" организовывали арт-проекты
До войны в "Изоляции" организовывали арт-проекты
Фото: jfp.org.ua

Главарю подпольной тюрьмы "Изоляция", которая находится на территории оккупированного Донецка, заочно сообщили о подозрении в создании террористической организации, не предусмотренных законом вооруженных формирований, в нарушении законов и обычаев войны, по предварительному сговору группой лиц, а также в торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. 

По данным следствия, в 2014 году по указанию жителя Макеевки Донецкой области вооруженные представители незаконного военизированного формирования "министерство государственной безопасности", контролируемого РФ, захватили территорию бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

"Под руководством подозреваемого на захваченном предприятии боевики устроили собственную подпольную тюрьму "Изоляция", где незаконно удерживали и пытали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции / операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, незаконно заключенных граждан часами пытали электрическим током, избивали, держали в нечеловеческих условиях без еды и воды и принуждали к тяжелому труду.

Украинские правоохранители устанавливают круг потерпевших лиц и других участников незаконных вооруженных формирований РФ, причастных к совершению указанных преступлений.

Центр "Изоляция" – негосударственная организация, основанная в 2010 году на месте бывшего завода по изготовлению изоляционных материалов в Донецке. Центр организовывал арт-проекты и образовательные проекты, направленные на активизацию общественной жизни. После начала войны на Донбассе центр стал одним из основных мест несвободы в Донецке, которые оккупанты используют для содержания и пыток.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, Донбасс, заключенные, боевики, пытки, пленные, ДНР, война на Донбассе, подозрение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая: Мы пока шли через толпу, нас все облапали. Кто за попу, кто за сисю, кто куда успел дотянуться
Экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая: Мы пока шли через толпу, нас все облапали. Кто за попу, кто за сисю, кто куда успел дотянуться
Хопкинс в честь праздника сыграл для своего кота на фортепиано. Видео
Хопкинс в честь праздника сыграл для своего кота на фортепиано. Видео
Жена Бабкина не исключает, что старший сын переболел COVID-19 еще в марте
Жена Бабкина не исключает, что старший сын переболел COVID-19 еще в марте
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители
Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители
Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин
Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин
Джессика Паркер обнародовала детские фото сына
Джессика Паркер обнародовала детские фото сына
"Трешачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19
"Трешачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19
  "Темно". Khayat презентовал видеоработу на лирическую композицию "Темно". Видео
  "Темно". Khayat презентовал видеоработу на лирическую композицию "Темно". Видео
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
Суд расторг брак Харламова и Асмус – Telegram-канал Mash
Суд расторг брак Харламова и Асмус – Telegram-канал Mash
  "Ангела". Хлывнюк оголился в новом клипе группы "Бумбокс". Видео
  "Ангела". Хлывнюк оголился в новом клипе группы "Бумбокс". Видео
Мошенники обнулили кредитный лимит на картах Оззи и Шэрон Осборн
Мошенники обнулили кредитный лимит на картах Оззи и Шэрон Осборн
"Богиня и ангелочек". Литвинова показала архивное фото с дочерью
"Богиня и ангелочек". Литвинова показала архивное фото с дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS