Россия и Украина являются сторонами конфликта на Донбассе – Сайдик

Бывший спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик считает, что этот конфликт ничем не оправдан, он приносит страдания гражданскому населению.

Россия и Украина являются сторонами конфликта на Донбассе, об этом в интервью "Укринформ", которое было опубликовано 28 октября, заявил бывший спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

"Россия, Украина и ОБСЕ являются членами трехсторонней контактной группы. Эта группа была создана, чтобы найти решение конфликта на Донбассе путем реализации Минских соглашений. Очевидно, что ОБСЕ не является стороной конфликта, а лишь посредником в его разрешении. Тогда нетрудно ответить на вопрос о сторонах конфликта", – сказал он.

Сайдик отметил, что хорошо знает СССР и постсоветское пространство со времен студенческой стажировки в Советском Союзе в 1970-х годах.

"Это знакомство продолжается уже 48 лет. Именно поэтому я и сегодня в связи с конфликтом на Донбассе продолжаю спрашивать себя: почему и зачем? Этот конфликт, по моему глубокому убеждению, ничем не оправдан. Он лишь приносит огромные страдания невинному многомиллионному гражданскому населению", – сказал Сайдик.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).