Блогер Арестович стал советником по информационной политике в трехсторонней контактной группе

По словам блогера Алексея Арестовича, решение о его назначении советником по информационной политике в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе принял глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Арестович отметил, что следующее заседание ТКГ запланировано на период с 5-го по 10 ноября Фото: Алексей Арестович / Facebook

Блогер Алексей Арестович стал советником по информационной политике в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил 28 октября на своей странице в Facebook.

По словам Арестовича, решение о его назначении принял глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины. Приглашаю заинтересованных лиц, прежде всего журналистов, обращаться ко мне за комментариями по вопросам, связанным с работой делегации; средства и формы более тесного сотрудничества установим чуть позже", – написал блогер.

Также он отметил, что следующее заседание ТКГ запланировано на период с 5-го по 10 ноября.

Сегодня от участия в работе трехсторонней контактной группы отказался украинский дипломат Маркиян Лубкивский.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последние переговоры представителей ТКГ проходили 16 сентября и продлились семь часов. Стороны констатировали соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, введенного с 27 июля, несмотря на "отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований".

22 июля трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. 6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.