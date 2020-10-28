Друзья, я не принял приглашение присоединиться к работе украинской делегации в трехсторонней контактной группе в качестве представителя.

Я благодарен главе украинской делегации в ТКГ и Офису президента за их предложение.

Однако в ходе консультаций и, в частности, командировки в Республику Хорватия в составе правительственной делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым я несколько иначе увидел свою возможную роль, которая больше находится в сфере безопасности и дипломатической плоскости на основе, среди прочего, и балканского опыта.

Я готов бескорыстно и в полной мере делиться своими наработками на пользу Украине и украинскому народу!

Именно поэтому после выздоровления [от COVID-19] я завершу консультации с вице-премьером Алексеем Резниковым по формату моего потенциального привлечения к делу реинтеграции временно оккупированных территорий, которая является неотъемлемой составляющей полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: Markian Lubkivskyi / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора