СБУ задержала в Киеве одного из командиров "ЛНР". Он работал по поддельным документам

Уроженец Стаханова Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР" и был назначен заместителем командира одного из подразделений боевиков. Позже он приехал в Киев, устроился на работу в фирму, которая предоставляет телекоммуникационные услуги, по поддельным документам.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который участвовал в боевых действиях против украинских Вооруженных сил. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, уроженец Стаханова Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР" и был назначен заместителем командира одного из подразделений боевиков.

"Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок", – сказано в сообщении.

Позже он приехал на подконтрольную украинской власти территорию, поселился в Киеве и устроился на работу в коммерческую структуру в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя подставные документы.

Во время следственных действий по месту временного проживания злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ проверяет информацию о возможном несанкционированном вмешательстве и использовании фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.