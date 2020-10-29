Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой". МИД Украины выразил протест

Министерство иностранных дел Украины заявило, что российская сторона направила так называемый "гуманитарный конвой", игнорируя предостережения, без официального согласия и с нарушением законодательства Украины.

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям 29 октября сообщило об отправке очередного "гуманитарного конвоя" на оккупированный Донбасс.

"Автомобили отправляются из Донского спасательного центра в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи. Колонна доставит жителям Донбасса более 119 тонн гуманитарной помощи. В составе груза – лекарства и медицинское оборудование", – утверждают в ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины выразило МИД РФ протест в связи с перемещением на территорию Украины так называемого "гуманитарного конвоя". Украинские дипломаты потребовали "неуклонно соблюдать международные обязательства", в том числе двухсторонние договоры.

"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", – заявили в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка".

"Российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двухсторонними международными договорами", – добавили в ведомстве.

РФ начала отправлять "гумконвои" на Донбасс летом 2014 года. Официальный Киев не раз заявлял, что российские "гуманитарные конвои" попадают на территорию Украины в нарушение процедур, поскольку его не досматривают украинские пограничники, таможенники или представители Международного комитета Красного Креста.

Кроме того, по данным украинских властей, под видом "гумконвоя" Россия ввозит в Украину оружие и технику для боевиков.

За шесть лет Россия отправила на Донбасс 99 "гумконвоев".