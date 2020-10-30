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Командующий ООС об обострении на Донбассе: Вооруженные формирования РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей

Обстрел пророссийскими боевиками на Донбассе, в результате которого погибло двое украинских военных, свидетельствует о том, что у оккупантов нет цели достичь мира, заявил командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Наев: Дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей
Наев: Дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей
Фото: Командування об'єднаних сил ЗС України / Facebook

Командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев констатировал, что сегодня ночью вооруженные формирования России на Донбассе нарушили режим прекращения огня и прицельно обстреляли украинские позиции. Заявление Наева обнародовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook. 

Он сообщил, что боевики нагло вели прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе Водяного Донецкой области.

"С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов. Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования РФ целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что у противника нет цели достичь мира", – подчеркнул Наев. 

Командующий ОС добавил, что украинские военные дали адекватный ответ обстрелу и "заставили российско-оккупационные войска вернуться к режиму тишины". 

29 октября российско-оккупационные войска нарушали режим тишины пять раз, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Их госпитализировали.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/985644515261498

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает об единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 2425 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия. 

В Офисе президента называли последнее достижение перемирия "серьезной победой". Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября, выступая в парламенте, говорил, что режим тишины продолжается "86-й день подряд", 22 октября он заявил, что "только слепой не видит, что режим тишины, как бы там ни было, работает". 

Теги: Россия, Украина, Донбасс, военные, боевики, раненые, перемирие, Водяное, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, погибшие, режим тишины, Сергей Наев, ООС
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