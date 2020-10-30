Российские войска на Донбассе три раза нарушили перемирие – штаб ООС

Возле населенного пункта Водяное Донецкой области позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из стрелкового оружия. Никто не пострадал.

Российские оккупационные войска на Донбассе с начала 30 октября трижды нарушили режим перемирия, согласованный 22 июля этого года, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Ближе к обеду возле населенного пункта Водяное (Донецкой области) украинских военных провоцировали огнем из стрелкового оружия.

"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы военнослужащим Объединенных сил. В районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны", – сообщили в штабе.

Ситуацию на фронте контролируют Вооруженные силы Украины, добавили военные.

С начала суток 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военных. Украинские военные "на огневые провокации противника дали адекватный ответ, заставив российско-оккупационные войска соблюдать режим тишины".

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает об единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия.