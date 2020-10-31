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Конституционный кризис. В Совете Европы призвали Раду не принимать законопроект Зеленского

Главы Венецианской комиссии и организации "Группа государств по борьбе с коррупцией" Совета Европы Джанни Букиккио и Марин Мрчела написали письмо в Верховную Раду, в котором раскритиковали законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

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Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Главы Венецианской комиссии и организации "Группа государств по борьбе с коррупцией" (GRECO) Совета Европы Джанни Букиккио и Марин Мрчела написали письмо, в котором просят Верховную Раду не принимать законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Текст документа опубликовали на сайте Венецианской комиссии 31 октября.

Авторы письма согласились, что борьба с коррупцией в судебной системе Украины необходима, но просят учесть другие пути выхода из конституционного кризиса.

"Усилия Украины по борьбе с коррупцией нужно продолжать и активизировать в соответствии с Конституцией страны и международными обязательствами и рекомендациями Группы государств против коррупции Совета Европы. Венецианская комиссия также настаивала на важности борьбы с коррупцией в Украине, в частности в судебной системе", – сказано в письме.

В Венецианской комиссии и GRECO "полностью согласны с важностью обеспечения общественного доверия к КСУ", но считают неприемлемым путь, выбранный законопроектом президента, пишет издание.

"Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основного принципа разделения властей. Нарушение Конституции, даже в случае если оно имеет под собой, возможно, уважительную причину, не приведет к конституционализму и уважению верховенства права, которые являются принципами борьбы с коррупцией. Мы понимаем, что перед вами (Украинским государством) стоит очень серьезный вызов, и мы не недооцениваем необходимость своевременных, твердых и решительных действий. Однако мы призываем вас учесть неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны в случае поспешного решения об увольнении судей КСУ. Мы рекомендуем вам изучить возможные альтернативные пути", – подчеркнули авторы письма.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

По словам главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, после этого он встречался с послами стран "Большой семерки". Послы не говорили, что не уважают решение КСУ, утверждает он.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК. Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Теги: конституция, Конституционный Суд, Венецианская комиссия, кризис, Владимир Зеленский, законопроект, КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, суд
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