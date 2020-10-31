Решение обновить состав КСУ было согласовано с послами G7 – Арахамия

На встрече с послами стран "Большой семерки" было оговорено, что процесс формирования нового состава Конституционного Суда Украины будет проходить "максимально прозрачно", заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Решение об обновлении состава Конституционного Суда Украины было согласовано с послами стран "Большой семерки" и Евросоюзом, заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в блоге для "Украинской правды".

"Решение об обновлении КС уже поддержал Европарламент. А на встрече с послами G7 было согласовано, что новый состав будет формироваться максимально прозрачно, а также при участии общественности и международных партнеров. Никакой альтернативы предложенному обновлению Конституционного Суда нет.

КСУ "убил" уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в электронную декларацию и "убивает" все остальное антикоррупционное законодательство, остановить этот процесс можно было "или через очередную уличную революцию против барыг, или через инструменты парламентские", считает Арахамия.

Поэтому, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский предложил "историческое решение" обновить состав КСУ.

27 октября Конституционный Суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

По словам главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, после этого он встречался с послами стран "Большой семерки". Послы не говорили, что не уважают решение КСУ, утверждает он.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.