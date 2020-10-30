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Скандал вокруг Конституционного Суда Украины и законопроект Зеленского, на Донбассе во время перемирия погибли двое военных. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 30 октября.

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Важные события пятницы
Важные события пятницы
Фото: Офіс Президента України / Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Зеленский внес в Раду законопроект о смене состава КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Проект закона предлагает признать неправосудным решение КСУ об обмене некоторых положений антикоррупционного законодательства и прекратить полномочия действующего состава КСУ. Президент также предложил назначить новый состав суда.

Судьи Конституционного Суда встретились с журналистами

Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что проект закона, предложенного Зеленским, имеет признаки конституционного переворота. Он также сказал, что в отставку не собирается.

Судья Игорь Слиденко, который был докладчиком по делу о конституционности ряда положений антикоррупционного законодательства, на брифинге заявил, что если из статьи о недостоверном декларировании не убрать два слова, в суде применить статью невозможно. По его словам, решение КСУ не угрожает существованию антикоррупционной системы в Украине.

ГБР расследует уголовное производство в отношении главы КСУ

Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены, якобы совершенной Тупицким. 

"Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах написали, что следственное управление ГБР отказалось расследовать дело, потому им занялось управление по расследованию дел Майдана.

На Донбассе в перемирие погибли двое украинских военных

Боевики на Донбассе пытались сорвать перемирие – с начала суток 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военных. После этого российские оккупационные войска стреляли по украинским военным из стрелкового оружия возле Водяного в Донецкой области.

Украинская сторона инициировала экстренное заседание трехсторонней контактной группы, на котором стороны конфликта договорились соблюдать перемирие.

В Украине очередной рекорд по COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8312 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – это очередной антирекорд в стране. За сутки умерло 173 человека, выздоровело 3394 пациента. В целом с начала эпидемии в Украине подтвердили 378 729 случаев COVID-19, 7041 человек умер, 155 026 выздоровели.

На Майдане в Киеве произошло ДТП с погибшими

Сегодня на Майдане Незалежности в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли два человека, пострадали еще четверо. Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, после чего врезался в остановку общественного транспорта.

Мужчину задержали.

Теги: ДТП, Конституционный Суд, Донбасс, расследование, Владимир Зеленский, законопроект, КСУ, война на Донбассе, уголовное производство, Игорь Слиденко, Александр Тупицкий, ГБР
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