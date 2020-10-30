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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экстренное заседание ТКГ. Стороны договорились соблюдать перемирие на Донбассе

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима тишины на Донбассе. Украинская делегация потребовала от российской стороны содействовать этому.

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С начала 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военных
С начала 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военных
Фото: EPA (архив)

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на срочном заседании вечером 30 октября договорилась соблюдать режим прекращения огня. Об этом сказано в Telegram-канале пресс-службы украинской делегации в контактной группе по итогам встречи. 

Экстренное заседание ТКГ созвали из-за обострения ситуации на Донбассе, в результате которого погибли двое украинских военнослужащих, а еще двое были ранены.

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима тишины.

"Украинская делегация потребовала от российской стороны и попросила помощи у представителей ОБСЕ принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированного", – сказано в сообщении.

Стороны обсудили меры предотвращения дальнейших случаев нарушения перемирия и договорились продолжить консультации на следующем заседании группы 10 ноября.

"Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться можно только тогда, когда главный игрок, который стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться. Поэтому остается вопрос: понимают ли наши визави всю степень ответственности за возможную эскалацию вооруженного конфликта?" – резюмировали в ТКГ.

29 октября российско-оккупационные войска нарушали режим тишины пять раз, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Их госпитализировали.

С начала суток 30 октября на Донбассе погибло двое украинских военных. После этого российские оккупационные войска стреляли по украинским военным из стрелкового оружия возле населенного пункта Водяное (Донецкой области).

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Украинская сторона регулярно сообщает о единичных случаях нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ отметили, что только за прошедшие выходные, 24–25 октября, они зафиксировали почти 50 случаев несоблюдения перемирия. 

В Офисе президента называли последнее достижение перемирия "серьезной победой". Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября заявил, что "только слепой не видит, что режим тишины, как бы там ни было, работает".

Теги: ОБСЕ, Донбасс, военные, перемирие, обстрелы, контактная группа, война в Украине, война на Донбассе, Яшар Халит Чевик, ТКГ
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