В центре Киева произошло ДТП со смертельным исходом. Видео
Сегодня на Майдане Незалежности в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли два человека, пострадали еще четверо. Видео инцидента обнародовал портал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook. Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, после чего врезался в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, мужчине, который недавно перенес операцию на сердце, стало плохо и он потерял сознание.
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