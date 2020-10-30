В Киеве на Майдане Незалежности в результате ДТП погибли два человека, четверо пострадали

По предварительным данным, мужчина, который был за рулем авто, сбившего на столичном Майдане Незалежности людей, потерял сознание.

Сегодня на Майдане Незалежности произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли два человека, пострадали еще четверо. Об этом сообщает портал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов, после чего врезался в остановку общественного транспорта.

Инцидент произошел около 16.00.

"Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь", – сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве.

Водителю авто, 66-летнему мужчине, приехавшие полицейские сделали тест на содержание алкоголя в крови – он оказался трезв.

"Киев Оперативный" пишет, что, по предварительным данным, водителю стало плохо после недавней операции на сердце.

В комментарии изданию "Обозреватель" заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал: "Водитель – 66-летний мужчина. Он заявил, что пришел в себя, только когда уже все произошло. То есть дальше ему будет предъявлено обвинение по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). В рамках досудебного следствия будут проведены экспертизы, которые должны дать ответ – что случилось. Не был ли он под действием лекарственных препаратов, алкоголя, наркотиков".