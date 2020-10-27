В Киевской области в ДТП погибла член избирательной комиссии, заместитель главы госпитализирован

В Киевской области 26 октября заместитель главы комиссии в селе Козинцы от усталости заснул за рулем и врезался во встречный ЗИЛ. Мать водителя, член комиссии, которая находилась в салоне автомобиля, погибла на месте происшествия, сообщила кандидат на должность ирпенского городского головы Михайлина Скорик.

В Киевской области заместитель главы избирательной комиссии села Козинцы, когда ехал за рулем домой, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, его мать, член комиссии, погибла на месте. Об этом 26 октября сообщила кандидат на должность ирпенского городского головы Михайлина Скорик на своей странице в Facebook.

"Во время подсчета голосов на территории Ирпенской ОТО произошла трагедия. Александр Титенко, заместитель главы комиссии в селе Козинцы, ехал с мамой домой и от усталости заснул и врезался во встречный ЗИЛ по дороге на Немешаево. Его мама, Ольга Титенко, тоже член комиссии №320209, погибла на месте. Александр с травмами головы попал в больницу. Говорят свидетели", – говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции о ДТП пока не сообщали.