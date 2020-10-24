В Хмельницкой области в ДТП погибли два подростка – полиция

По данным полиции Хмельницкой области, 14- и 15-летний подростки умерли в больнице, куда их доставили после ДТП в городе Волочиск.

23 октября в центре города Волочиск Хмельницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали два подростка. Об этом 24 октября проинформировала полиция региона.

"40-летний местный житель, управляя автомобилем Honda CR-V, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101 под управлением 24-летнего жителя Волочисского района... Двое несовершеннолетних пассажиров ВАЗ тяжело травмированы. Один из них, 15-летний первокурсник местного лицея, от полученных травм скончался в приемном отделении районной больницы в тот же вечер. Другой 14-летний мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Волочисской ЦРБ и утром 24 октября скончался от полученных травм", – говорится в сообщении.

Водитель "Жигулей" с телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение районной больницы.

Водителя Honda CR-V задержали. Ему объявили подозрение в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что подростков доставали из покореженной машины с помощью гидравлических инструментов.