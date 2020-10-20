"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП

Участники юмористического проекта "Дизель Шоу" на официальной странице коллектива в Instagram почтили память коллеги Марины Поплавской, которая трагически погибла 20 октября 2018 года в ДТП.
"Человека нужно помнить. Дорогая наша Маринка, Марина Францевна, Лялюня. Как же все еще больно от понимания того, что никогда больше мы не услышим от тебя ни одной истории о твоей любви к нам, к миру, к каждому человеку в нем, к природе, к тем, кто давно не с нами. Твое умение любить научило нас всех – ничего нет в мире более важного. Скучаем по тебе, дорогая Маринка", – говорится в публикации.
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Сегодня два года... Города могут восхищать, музыка может вдохновлять, кино может наполнять смыслами, книга - дарить мечты. А человек? Человек может любить и человека нужно любить. Так Ты нас учила. А ещё Человека нужно помнить, дорогая наша Маринка, Марина Францевна, Лялюня... Теперь мы это точно знаем. Как же больно все ещё от понимания того, что никогда больше мы не услышим от тебя ни одной истории о твоей любви. К нам, к миру, к каждому человеку в нем, к природе, к тем, кто давно не с нами. Твое умение любить научило нас всех: ничего нет в мире более важного. Ты любила даже тех, кого не знала, кто был по другую сторону экранов, сидел в зале, восхищался и аплодировал тебе. Это большой дар обладать такой силой, что теперь, смотря на фото или видео с тобой, все равно чувствуешь только ЛЮБОВЬ. И, к счастью, в обе стороны. И если человек и есть Планета, то спасибо за то, что наши планеты вращались синхронно, плыли рядом, творили вместе. Скучаем по тебе, дорогая Маринка! #МаринаСнами
20 октября 2018 года возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев – Чоп произошла авария, в результате которой Поплавская погибла.
В автобусе, который ехал из Львова в Киев, находилось 14 актеров "Дизель Шоу". В момент столкновения пассажиры автобуса спали. Поплавская сидела впереди, рядом с водителем.
В феврале 2019 года полиция после завершения расследования установила, что авария произошла по вине водителя – он не справился с управлением. В полиции отметили, что водитель сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.