"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП

Участница юмористического проекта "Дизель Шоу", актриса Марина Поплавская погибла в ДТП два года назад. В годовщину смерти коллеги вспоминают, какой она была при жизни.

Участники юмористического проекта "Дизель Шоу" на официальной странице коллектива в Instagram почтили память коллеги Марины Поплавской, которая трагически погибла 20 октября 2018 года в ДТП.

"Человека нужно помнить. Дорогая наша Маринка, Марина Францевна, Лялюня. Как же все еще больно от понимания того, что никогда больше мы не услышим от тебя ни одной истории о твоей любви к нам, к миру, к каждому человеку в нем, к природе, к тем, кто давно не с нами. Твое умение любить научило нас всех – ничего нет в мире более важного. Скучаем по тебе, дорогая Маринка", – говорится в публикации.

20 октября 2018 года возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев – Чоп произошла авария, в результате которой Поплавская погибла.

В автобусе, который ехал из Львова в Киев, находилось 14 актеров "Дизель Шоу". В момент столкновения пассажиры автобуса спали. Поплавская сидела впереди, рядом с водителем.

В феврале 2019 года полиция после завершения расследования установила, что авария произошла по вине водителя – он не справился с управлением. В полиции отметили, что водитель сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.