ГОРДОН
 
 
МИР

Суд смягчил российскому актеру Ефремову приговор за ДТП со смертельным исходом

Российский актер Михаил Ефремов просил суд смягчить ему наказание за совершение ДТП со смертельным исходом "до пределов, не связанных с лишением свободы". Суд смягчил приговор только на полгода – до семи лет и шести месяцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Защита Ефремова намерена подавать кассацию
Защита Ефремова намерена подавать кассацию
Фото: ЕРА

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на приговор российскому актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает издание "Медуза".

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремова до семи лет и шести месяцев. Смягчающим обстоятельством суд признал то, что Ефремов добровольно выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим.

Ефремов просил суд смягчить наказание "до пределов, не связанных с лишением свободы". Он говорил, что отказался от признания вины под давлением адвоката Эльмана Пашаева, от услуг которого он отказался. После этого он выплатил компенсации родственникам.

Адвокат актера Владимир Васильев попросил суд "снизить наказание до тех пределов, которые исключают нахождение на зоне". Сторона обвинения и родственники погибшего, в свою очередь, просили оставить приговор Ефремову без изменений.

В комментарии "Интерфаксу" Васильев сообщил, что оспорит приговор в кассационной инстанции.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

Теги: Россия, ДТП, Москва, Михаил Ефремов, приговор, апелляция, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут"
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут" G
Виктория ВОРОНИНА
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
  Продюсер "Танцев со звездами" рассказал о гонорарах участников шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал о гонорарах участников шоу
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"Вижу сосок", "Сиськи". Каменских снялась под душем
"Вижу сосок", "Сиськи". Каменских снялась под душем
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного
Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного
Ефремов: Я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца
Ефремов: Я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS