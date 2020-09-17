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17 сентября, 2020
 
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"Переживем и эту неприятность". Ефремов высказался о своем заключении

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, заверил, что у него все нормально.

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Ефремов: Переживать и волноваться за меня не нужно
Ефремов: Переживать и волноваться за меня не нужно
Фото: sovremennik.ru

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет за смертельное ДТП, ответил на письма своих поклонников. Послания Ефремова опубликовало издание StarHit.

"У меня все будет хорошо рано или поздно. Еще раз спасибо вам за письмо и за замечательную фотографию. А я, конечно, буду держаться", – написал Ефремов в одном из писем.

"Спасибо за поддержку. Переживать и волноваться за меня не нужно. У меня все нормально. Переживем и эту неприятность. Будет новый опыт. Все проходит, пройдет и это. Еще раз спасибо", – ответил он на очередное письмо.

"Не переживайте. Как говорится, неприятность эту мы переживем. (...) Дело у меня резонансное, показательное, так что ничего плохого со мною быть не должно. Везде живут люди, и хороших – больше", – заверил актер.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Эльман Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, который останется в его команде в качестве консультанта. 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

9 сентября сторона Ефремова обжаловала приговор суда.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

Теги: смерть, авария, СИЗО, Михаил Ефремов, приговор, актер, адвокат
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