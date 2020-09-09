"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину

Российский актер и священник Иван Охлобыстин, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать совершившего ДТП со смертельным исходом Михаила Ефремова, рассказал, что он бы сделал с человеком, сбившим его близких.

Охлобыстин: Как и следовало ожидать, люди осудили меня за письмо президенту о помиловании моего друга Михаила Ефремова Фото: psykero1477 / Instagram

Российский актер и священник Иван Охлобыстин объяснил в Instagram, почему обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать своего коллегу Михаила Ефремова, совершившего ДТП со смертельным исходом.

"Как и следовало ожидать, люди осудили меня за письмо президенту о помиловании моего друга Михаила Ефремова. Самым частым доводом был вопрос: как бы я сам отнесся, если бы какая-то пьяная тварь за рулем сбила моего ребенка или еще кого-то из моих близких? Несомненно, я бы потребовал безжалостной расправы над убийцей, а если бы не добился своего, то устроил бы самосуд", – заверил Охлобыстин.

Он признался, что ему написали множество оскорблений.

"Поганый лицедей, таких, как ты, раньше хоронили за кладбищенской оградой, продажный "крымнашенский" шут, гореть тебе в аду вместе с остальными клоунами и так далее. Что тут скажешь? Согласен. Все правильно. Но, не дай бог, случись подобная трагедия с кем-то из моих близких еще раз, я бы опять сделал все так же. Я приложил бы все усилия, любыми путями, законными и незаконными, пусть даже ценой личного унижения, чтобы спасти друга. Меня таким сделала жизнь. Поздно себя менять. Считаю, что вы должны это знать. Тем более что среди вас очень много моих друзей", – написал актер.

Охлобыстин обращался к Путину с личной просьбой помиловать Ефремова.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП. 9 июня на вопрос журналистов, признает ли он вину в совершении аварии, актер утвердительно кивнул. На заседании 5 августа Ефремов отказался признать вину. "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню", – сказал он. Менее чем через месяц, 31 августа, актер назвал себя виновным "в пьянстве", но не в аварии. "Я понимал, что, если признавать вину, срок будет меньше. Тут есть моя вина – она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", – сказал Ефремов. 3 сентября актер заявил, что признает свою вину в аварии.

Прокурор Диана Галиуллина сочла вину Ефремова полностью доказанной и попросила суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишить его водительских прав на три года. По мнению стороны обвинения, Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Защита Ефремова обжаловала приговор.