"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину

Российский актер и священник Иван Охлобыстин объяснил в Instagram, почему обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать своего коллегу Михаила Ефремова, совершившего ДТП со смертельным исходом.
"Как и следовало ожидать, люди осудили меня за письмо президенту о помиловании моего друга Михаила Ефремова. Самым частым доводом был вопрос: как бы я сам отнесся, если бы какая-то пьяная тварь за рулем сбила моего ребенка или еще кого-то из моих близких? Несомненно, я бы потребовал безжалостной расправы над убийцей, а если бы не добился своего, то устроил бы самосуд", – заверил Охлобыстин.
Он признался, что ему написали множество оскорблений.
"Поганый лицедей, таких, как ты, раньше хоронили за кладбищенской оградой, продажный "крымнашенский" шут, гореть тебе в аду вместе с остальными клоунами и так далее. Что тут скажешь? Согласен. Все правильно. Но, не дай бог, случись подобная трагедия с кем-то из моих близких еще раз, я бы опять сделал все так же. Я приложил бы все усилия, любыми путями, законными и незаконными, пусть даже ценой личного унижения, чтобы спасти друга. Меня таким сделала жизнь. Поздно себя менять. Считаю, что вы должны это знать. Тем более что среди вас очень много моих друзей", – написал актер.
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Как и следовало ожидать, люди осудили меня за письмо Президенту о помиловании моего друга Михаила Ефремова. Самым частым доводом был вопрос: как бы я сам отнёсся, если бы какая-то пьяная тварь за рулём сбила моего ребёнка или ещё кого-то из моих близких? Несомненно я бы потребовал безжалостной расправы над убийцей, а если бы не добился своего, то устроил бы самосуд. Так же было много дополнительных оскорблений типа: поганый лицедей, таких как ты раньше хоронили за кладбищенской оградой., продажный, «крымнашенский» шут гореть тебе в аду вместе с остальными клоунами и т.д. Что тут скажешь? Согласен. Всё правильно. Но, не дай Бог, случись подобная трагедия с кем-то из моих близких ещё раз, я бы опять сделал всё так же. Я приложил бы все усилия, любыми путями, законными и незаконными, пусть даже ценой личного унижения, спасти друга. Меня таким сделала жизнь. Поздно себя менять. Считаю, что вы должны это знать. Тем более, что среди вас очень много моих друзей.
Охлобыстин обращался к Путину с личной просьбой помиловать Ефремова.
Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.
12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.
21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.
5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу.
Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП. 9 июня на вопрос журналистов, признает ли он вину в совершении аварии, актер утвердительно кивнул. На заседании 5 августа Ефремов отказался признать вину. "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню", – сказал он. Менее чем через месяц, 31 августа, актер назвал себя виновным "в пьянстве", но не в аварии. "Я понимал, что, если признавать вину, срок будет меньше. Тут есть моя вина – она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", – сказал Ефремов. 3 сентября актер заявил, что признает свою вину в аварии.
Прокурор Диана Галиуллина сочла вину Ефремова полностью доказанной и попросила суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишить его водительских прав на три года. По мнению стороны обвинения, Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Защита Ефремова обжаловала приговор.