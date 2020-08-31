Водонаева: Охлобыстин – путинский холуй

Водонаева: Мне бы очень хотелось, чтобы наши звезды были более не политически активными, но чтобы у них была своя гражданская позиция Фото: alenavodonaeva / Instagram

Российская ведущая и блогер Алена Водонаева в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что считает актера Ивана Охлобыстина не коллегой по шоу-бизнесу, а путинским холуем.

Она рассказала, что после ее призыва с экранов телевизоров "не рожать этому государству рабов" против нее выступил Охлобыстин.

"Я не считаю его коллегой по шоу-бизнесу. Я его считаю путинским холуем. И, в принципе, очень многих после истории с поправками к конституции я теперь такими считаю. Люди, конечно, проявились, открылись – и мы увидели истинные лица проститутов. Я помню только тех, кто меня поддержал. А тех, кто выступил против меня, было мало. И в основном это были люди из правительства", – отметила Водонаева.

Она высказала мнение, что, когда такие, как Охлобыстин, становятся на сторону официальных российских властей, в них обычно говорит материальный интерес.

"Потому что деньги предлагают большие. Тут как ты сам поступишь, как ты сам себя чувствуешь. Если у тебя совесть есть, если ты уважаешь себя и думаешь, как в твоей стране после того, как нас здесь не будет, будут жить наши внуки и дети, – если ты об этом задумываешься, то тогда ты отказываешься. И тогда ты не идешь за тем, что тебе претит. Но если ты хочешь сейчас своему ребенку построить дворец, замок, дом, квартиру, то, наверное, ты соглашаешься. Я разочаровалась в очень многих артистах, актерах именно за период, пока я внимательно и с интересом наблюдаю, кто как продается... Мне бы очень хотелось, чтобы наши звезды были более не политически активными, но чтобы у них была своя гражданская позиция, чтобы они не были продажными и не делились на лагеря – кто за, кто против. В основном, конечно, все за. Кто-то отмалчивается, и единицы говорят о том, что они думают", – добавила Водонаева.

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Водонаева оказалась в эпицентре политического скандала после публикации поста на своей странице в Instagram, в котором раскритиковала демографическую политику президента России Владимира Путина. В нем она назвала малоимущих, которые будут использовать возможность получения денег за рожденных детей, "быдлом", а также заявила, что "не надо рожать рабов этому государству" (последняя цитата позже исчезла из поста).

В ответ на это последовала негативная реакция со стороны российских федеральных каналов и первых лиц государства, публично назвавших телеведущую "потаскухой", "быдлом". Позже на пост Водонаевой отреагировал Путин, назвав ее "каким-то моральным уродом".

Российский актер Иван Охлобыстин известен своими антиукраинскими высказываниями и поддержкой боевиков на Донбассе. В ноябре 2014 года он призвал как можно скорее ввести российские войска в Украину и ездил к боевикам на оккупированные территории Донбасса.

29 ноября 2016 года агентство "РИА Новости" сообщило, что Охлобыстин написал заявление с просьбой предоставить ему "гражданство ДНР". 30 ноября он получил "паспорт ДНР", заявив, что не разделяет понятия "гражданин ДНР" и "гражданин РФ".

В декабре Служба безопасности Украины открыла в отношении Охлобыстина уголовное производство по статье "создание террористической группы или террористической организации".

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