ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Водонаева: Я боялась, что мне подбросят наркотики

Российская телеведущая Алена Водонаева в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что перестала садиться за руль из опасений, что ей подкинут наркотики, после критики демографической политики России по дополнительным выплатам на ребенка.

 
|
Водонаева: Я пила валерьянку, мне было страшно
Водонаева: Я пила валерьянку, мне было страшно
Фото: alenavodonaeva / Instagram

Российская ведущая и блогер Алена Водонаева опасалась, что из-за ее скандального призыва "не рожать этому государству рабов" к ней придут с обысками. Об этом она рассказала в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Первую ночь, когда меня начали травить, мое сердце билось очень сильно, я вот так вот дышала... (Тяжело дышит.) То есть у меня грудная клетка... Я прямо видела, как я лежу в кровати в обнимку с котом, а уснуть не могу, потому что я очень быстро дышу. То есть я понимаю, что я нервничаю. Я пила валерьянку, мне было страшно. Я боялась, что сейчас ко мне придут с обысками", – рассказала она.

Телеведущая опасалась, что ей могли подбросить наркотики.

"Я перестала ездить за рулем своей машины. Я продала машину, кстати, недавно. И перестала я садиться за руль машины именно по той причине, чтобы мне не подбросили наркотики. Я понимаю, что, может, никто и не хотел их подбрасывать, но у меня есть примеры. Недавний пример с [журналистом] Иваном Голуновым. И что мешает кинуть мне в машину тоже что-нибудь?" – отметила Водонаева.

Она отметила, что с тех пор стала тщательнее следить за тем, что говорит.

Водонаева: Как можно выступать после аннексии в Крыму и потом хотеть ехать в Украину на съемки? Полный текст интервью

Водонаева оказалась в эпицентре политического скандала после публикации поста на своей странице в Instagram, в котором раскритиковала демографическую политику президента России Владимира Путина. В нем она назвала малоимущих, которые будут использовать возможность получения денег за рожденных детей, "быдлом", а также заявила, что "не надо рожать рабов этому государству" (последняя цитата позже исчезла из поста).

В ответ на это последовала негативная реакция со стороны российских федеральных каналов и первых лиц государства, публично назвавших телеведущую "потаскухой", "быдлом". Позже на пост Водонаевой отреагировал Путин, назвав ее "каким-то моральным уродом". 

12 февраля телеведущую вызвали в полицию из-за скандального поста. Адвокат Водонаевой Катерина Гордон сообщила, что в отношении ее клиентки идет проверка по ст. 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства).

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Алена Водонаева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Названы триумфаторы премии MTV Video Music Awards 2020
  Названы триумфаторы премии MTV Video Music Awards 2020
Младший сын Валерии женился. Фото
Младший сын Валерии женился. Фото
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
  Студия Marvel выпустила трибьют Боузману. Видео
  Студия Marvel выпустила трибьют Боузману. Видео
"Вместе". Шакира показала поцелуй мужа
"Вместе". Шакира показала поцелуй мужа
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
Вирастюк поделился редким семейным снимком
Вирастюк поделился редким семейным снимком
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
  "Артефакты". Национальный балет Грузии "Сухишвили" выступит с онлайн-концертом
  "Артефакты". Национальный балет Грузии "Сухишвили" выступит с онлайн-концертом
"Берегите себя!". Кравец поборола COVID-19
"Берегите себя!". Кравец поборола COVID-19
Винник: В танцах преодолеваются страхи, барьеры и комплексы
Винник: В танцах преодолеваются страхи, барьеры и комплексы
"У тебя есть час, чтобы записала свой кусок". Тина Кароль рассказала предысторию тандема со Snoop Dogg
"У тебя есть час, чтобы записала свой кусок". Тина Кароль рассказала предысторию тандема со Snoop Dogg
  Болеющая COVID-19 Фреймут приняла участие в "Танцах со звездами"
  Болеющая COVID-19 Фреймут приняла участие в "Танцах со звездами"
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Известно имя одного из ведущих шоу "Танцы со звездами"
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
Ефросинина: Стали болеть друзья, и меня бесит, что первым делом думаешь, когда ты с ними контактировала
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
"Классная Дюймовочка!" Обладательница самой большой груди в Украине станцевала перед камерой
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
Хореограф проекта "Танцы со звездами" прокомментировала участие в шоу заболевшей COVID-19 Фреймут
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS