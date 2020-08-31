Водонаева: Я боялась, что мне подбросят наркотики

Российская ведущая и блогер Алена Водонаева опасалась, что из-за ее скандального призыва "не рожать этому государству рабов" к ней придут с обысками. Об этом она рассказала в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Первую ночь, когда меня начали травить, мое сердце билось очень сильно, я вот так вот дышала... (Тяжело дышит.) То есть у меня грудная клетка... Я прямо видела, как я лежу в кровати в обнимку с котом, а уснуть не могу, потому что я очень быстро дышу. То есть я понимаю, что я нервничаю. Я пила валерьянку, мне было страшно. Я боялась, что сейчас ко мне придут с обысками", – рассказала она.

Телеведущая опасалась, что ей могли подбросить наркотики.

"Я перестала ездить за рулем своей машины. Я продала машину, кстати, недавно. И перестала я садиться за руль машины именно по той причине, чтобы мне не подбросили наркотики. Я понимаю, что, может, никто и не хотел их подбрасывать, но у меня есть примеры. Недавний пример с [журналистом] Иваном Голуновым. И что мешает кинуть мне в машину тоже что-нибудь?" – отметила Водонаева.

Она отметила, что с тех пор стала тщательнее следить за тем, что говорит.

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Водонаева оказалась в эпицентре политического скандала после публикации поста на своей странице в Instagram, в котором раскритиковала демографическую политику президента России Владимира Путина. В нем она назвала малоимущих, которые будут использовать возможность получения денег за рожденных детей, "быдлом", а также заявила, что "не надо рожать рабов этому государству" (последняя цитата позже исчезла из поста).

В ответ на это последовала негативная реакция со стороны российских федеральных каналов и первых лиц государства, публично назвавших телеведущую "потаскухой", "быдлом". Позже на пост Водонаевой отреагировал Путин, назвав ее "каким-то моральным уродом".

12 февраля телеведущую вызвали в полицию из-за скандального поста. Адвокат Водонаевой Катерина Гордон сообщила, что в отношении ее клиентки идет проверка по ст. 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства).