Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва в Instagram "не рожать рабов государству"

Российская телеведущая Алена Водонаева заявила, что в случае преследований за свои высказывания в Instagram переедет в Лос-Анджелес, "пожертвовав принципами ради мечты".

Российская теледущая и Instagram-блогер Алена Водонаева получила письмо из Главного управления МВД России с требованием явиться в отделение для дачи показаний. Об этом экс-участница шоу "Дом-2" заявила на своей странице в Instagram, опубликовав в разделе историй фото полученного письма.

В письме указано, что в тексте Instagram-поста Водонаевой, написанного в декабре 2019 года, "найдены признаки разжигания ненависти", сообщает издание Super.

Адвокат Водонаевой Катерина Гордон в комментарии изданию сообщила, что в отношении ее клиентки идет проверка по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства).

Поводом для расследования послужила фраза, в которой Водонаева заявила, что "в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло".

Еще одной причиной для вызова Водонаевой на допрос в ГУ МВД России является высказывание, в котором ведущая призналась, что "презирает семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка".

Третья цитата, указанная в письме из главка, о том, что "не надо рожать рабов этому государству", в настоящее время отсутствует в скандальном посте Водонаевой.

12 января на своей странице в Instagram телеведущая намекнула, что в случае преследований за свои высказывания она эмигрирует в Лос-Анджелес, так как "не готова жертвовать мечтой ради принципов". "Завтра иду по приглашению", – написала она в завершение поста.

Адвокат Водонаевой Катерина Гордон написала на своей странице в Instagram пост в поддержку своей клиентки, обнародовав статистику рождаемости в России за 2017 года.

"Треть российских семей заявили об ухудшении материального положения после рождения ребенка, а подавляющее большинство (79%) не готовы к рождению еще одного младенца. В связи с падением доходов продолжение рода стало дорогим удовольствием, в то время как размеры господдержки семей ничтожны", – написала адвокат.

Вызов Водонаевой на допрос в полицию – не первая реакция российских властей на скандальные посты инфлюенсера (2,1 млн подписчиков в Instagram).

Ранее российский президент Владимир Путин назвал Водонаеву "каким-то моральным уродом" за ее критическое высказывание в адрес демографической политики в России.

Алена Водонаева родилась в Тюмени в 1981 году. Телеведущая воспитывает 10-летнего сына от первого брака с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Второй брак с музыкантом Алексеем Комовым закончился разводом в 2019 году.

Родной брат Водонаевой Станислав Водонаев в 2019 году избран депутатом совета депутатов Одинцовского городского округа от партии "Справедливая Россия".