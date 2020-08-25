Водонаева с сыном сфотографировались с оружием в руках

Российская телеведущая и Instagram-блогер Алена Водонаева вместе с 10-летним сыном позировала в военной форме с оружием в руках.

Водонаева: Кто тут настоящий батька с сыном? Фото: alenavodonaeva / Instagram

Российская телеведущая, экс-участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева 24 августа на своей странице в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена в военной форме с оружием в руках вместе со своим сыном Богданом, которому 23 августа исполнилось 10 лет.

"Кто тут настоящий батька с сыном?" – подписала она публикацию.

"Годный косплей на батьку", – отреагировали на фото фолловеры, вероятно, подразумевая недавнее появление действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в сопровождении 15-летнего сына Николая, вооруженного автоматом и одетого в бронежилет.

"Супер день рождения для сына", – оценили публикацию пользователи сети.

"Здесь больше брутальности, чем у этого усатого", – прокомментировали снимки подписчики.

23 августа 15-летний сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай сопровождал отца в боевом обмундировании. Сам Лукашенко-старший в этот день тоже появился на людях с оружием. По информации "Радыё Свабода", автомат у Лукашенко был без магазина с боеприпасами.

В городах Беларуси 23 августа проходили шествия выступающих против действий властей. В Минск, где на улицы вышли более 100 тыс. протестующих, власти страны стянули военную технику. Силовики со щитами перекрыли площадь Победителей в районе резиденции Лукашенко. По данным СМИ, протестующие подходили к ним на расстояние 100 метров.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.

Алена Водонаева родилась в Тюмени в 1981 году. В 2010 году в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым она родила сына Богдана, а в 2011-м супруги расстались.

Второй брак с музыкантом Алексеем Комовым закончился разводом в 2019 году.

Родной брат Водонаевой – Станислав Водонаев – в 2019 году избран депутатом совета депутатов Одинцовского городского округа от партии "Справедливая Россия".