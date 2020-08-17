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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путинские холуи, "Дом-2", Хабаровск, Украина, Крым, мужчины, Собчак. Интервью Гордона с Водонаевой. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российской журналисткой, телеведущей, моделью Аленой Водонаевой. Программу записали 7 августа по Skype. Во время интервью Водонаева говорила о своем тюменском детстве, родителях, отношениях с мужчинами, телеведущей Ксении Собчак, участии в проекте "Дом-2", протестах в Хабаровске, конфликте России и Украины, Крыме, российской пропаганде, а также о президенте РФ Владимире Путине.

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Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2". Спустя почти три года покинула телепроект.

После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

В качестве модели снималась для мужских журналов Maxim и Playboy.

В 2018 году Водонаева выпустила книгу "Голая. Правда о том, как быть настоящей женщиной", а в 2019 году – книгу "Мамин торт", которую написала в соавторстве в матерью Ларисой Водонаевой. 

Сейчас развивает свой YouTube-канал, на котором публикует влоги на общественно-политические темы, и блог в Instagram, где у нее 2,2 млн подписчиков.

Водонаева была дважды замужем, воспитывает сына Богдана от первого брака (2010).

Теги: Дмитрий Гордон, Алена Водонаева
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