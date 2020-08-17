Интервью Гордона с Водонаевой. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российской журналисткой, телеведущей, моделью Аленой Водонаевой выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российской журналисткой, телеведущей, моделью Аленой Водонаевой, сообщил "ГОРДОН" основатель издания Дмитрий Гордон.

Интервью записали 7 августа по Skype. Трансляция начнется в 18.00.

Во время программы Водонаева говорила о своем тюменском детстве, родителях, отношениях с мужчинами, телеведущей Ксении Собчак, участии в проекте "Дом-2", конфликте России и Украины, Крыме, российской пропаганде, а также о президенте РФ Владимире Путине.

"Хотела бы я стать президентом Российской Федерации? Боясь, что я, наверное, не справилась бы с такой должностью. Я бы, наверное, хотела заниматься вопросами женщин, помогать решать [проблемы] и брать ответственность там, где это касается прав женщин, домашнего насилия... Но управлять огромной страной, наверное, очень сложно. Человек, который идет на должность президента, должен понимать, что это только красивое звание – президент страны, это действительно большая ответственность. У нас столько проблем в регионах! Если бы сейчас я взяла Россию под свое крыло... Хотя, в принципе, Дмитрий, а почему бы не навести порядок?" – так Водонаева ответила на вопрос о президентских амбициях.

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2". Спустя почти три года покинула телепроект.

После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

В качестве модели снималась для мужских журналов Maxim и Playboy.

Сейчас развивает свой YouTube-канал, на котором публикует влоги на общественно-политические темы, и блог в Instagram, где у нее 2,2 млн подписчиков.

Водонаева была дважды замужем, воспитывает сына Богдана от первого брака (2010).