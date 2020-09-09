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09 сентября, 2020
 
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Ефремов в СИЗО. Актер поужинал селедкой и пообещал прочитать сотрудникам изолятора поэму Охлобыстина о бане

Российский актер Михаил Ефремов находится на карантине в связи с пандемией коронавируса и намерен развлечь сотрудников СИЗО чтением поэмы "Пар", написанной актером Иваном Охлобыстиным.

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Ефремова определили в камеру, в которой есть телевизор и чайник
Ефремова определили в камеру, в которой есть телевизор и чайник
Фото: sovremennik.ru

Российского актера Михаила Ефремова, приговоренного к восьми годам колонии, отвезли в московский СИЗО №5 (Водник). Об этом информационному агентству ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Ефремова определили в карантинную камеру в связи с пандемией коронавируса. Там уже сидят два человека: граждане России и Беларуси.

По словам Литвинович, камера хорошая, в ней недавно был ремонт, есть телевизор и чайник.

В СИЗО актер прошел медицинское обследование. У него взяли материал для проверки на коронавирус, сделали флюорографию и электрокардиограмму и замерили давление.

Здоровье Ефремова, согласно источнику, позволяет отбывать наказание в колонии. Его настроение – не подавленное. На ужин он ел селедку с картошкой.

Ефремов предложил прочесть пьесу о бане "Пар" для сотрудников СИЗО. Автор произведения – друг Ефремова, актер и священник Иван Охлобыстин.

Есть вероятность, что в хозяйственном отряде московского СИЗО №5 Водник Ефремов будет отбывать наказание после вступления приговора в силу.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП. 9 июня на вопрос журналистов, признает ли он вину в совершении аварии, актер утвердительно кивнул. На заседании 5 августа Ефремов отказался признать вину. "Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню", – сказал он. Менее чем через месяц, 31 августа, актер назвал себя виновным "в пьянстве", но не в аварии. "Я понимал, что, если признавать вину, срок будет меньше. Тут есть моя вина – она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу", – сказал Ефремов. 3 сентября актер заявил, что признает свою вину в аварии.

Прокурор Диана Галиуллина сочла вину Ефремова полностью доказанной и попросила суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима и лишить его водительских прав на три года. По мнению стороны обвинения, Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Защита Ефремова обжаловала приговор.

Теги: Россия, автомобили, Иван Охлобыстин, прокуратура, Москва, полиция, авария, СИЗО, арест, алкоголь, Михаил Ефремов, карантин, экспертиза, пьянство, преступление, актер, обвинение, автомобиль, суд, заседание, коронавирус
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