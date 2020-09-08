ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ефремова приговорили к восьми годам, в Киеве избили Балуха. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 8 сентября.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Балуха черепно-мозговая травма, его прооперировали
У Балуха черепно-мозговая травма, его прооперировали
Фото: Володимир Балух / Facebook

Белорусских оппозиционеров вывезли в Украину

Двух членов координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова вывезли в Украину. Вместе с ними из страны попытались выдворить и одну из главных оппозиционных лидеров Марию Колесникову, однако она порвала свой паспорт.

Родненков и Кравцов находятся в Киеве, они заявили, что не собираются просить убежище в Украине.

Ефремова приговорили к восьми годам колонии

Суд в Москве признал российского актера Михаила Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, Ефремова лишат права управления транспортом на три года.

Российский правозащитник Иван Мельников считает, что актер может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, отсидев половину срока.

В Киеве избили Балуха

Ночью в Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха, он попал в больницу. Инцидент случился в киевском парке культуры и отдыха "Гидропарк".

Бывший политзаключенный получил черепно-мозговую травму, его прооперировали. По факту нападения на мужчину полиция открыла производство по статье "разбой". Расследование инцидента также взяла на контроль прокуратура Киева.

Евросоюз планирует продлить санкции против РФ

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что Евросоюз 9 августа продлит санкции против России за оккупацию Крыма. Он уточнил, что санкции будут продлены, как обычно, на полгода.

Появились новые записи возможной вербовки СБУ боевиков ЧВК "Вагнер"

Журналистка Янина Соколова обнародовала новые пленки якобы вербовки украинскими спецслужбами российских наемников из ЧВК "Вагнер". На записях слышны разговоры трех боевиков, все они подтвердили, что участвовали в войне на Донбассе.

В Украине за два месяца вдвое увеличилось число госпитализированных с COVID-19

Количество госпитализированных больных COVID-19 приблизилось к 8 тыс. человек. По сравнению с июлем это количество выросло более чем в 2,5 раза – на середину июля это число составляло 3,5 тыс. человек.

Теги: Россия, Киев, Крым, Беларусь, санкции, Михаил Ефремов, Вагнер, Евросоюз, Владимир Балух, избиение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Мария Колесникова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу". Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на "Оскар"
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Как же ему повезло", "Самая стильная семья". Высоцкая показала фото с 83-летним мужем
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
"Произошел контакт". Подкопаева рассказала, чем ее покорил третий муж
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Вернулась через 18 лет. Кухар снялась для украинского издания Сosmopolitan
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Барских: Я по-прежнему ищу человека, который бы стал для меня вселенной
Ризатдинова отдала сына в детский сад
Ризатдинова отдала сына в детский сад
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
"Волчицы уже плетут куклы вуду". Каминская позировала в объятиях Винника
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
  "С парнями слишком сложно". Одинокая Гомес посетовала на неустроенную личную жизнь
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
"Душа моя!" Рики Мартин поздравил супруга с днем рождения романтическим фото
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
  "Ребекка". Вышед трейлер фильма по роману Дафны дю Морье с Лили Джемс и Арми Хаммером. Видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Мы стали родителями. Этот малыш изменил нас". Tarabarova поделилась трогательным семейным видео
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть
Сын Сафронова показал свой обычный завтрак, который мешает ему похудеть
"Шаг в никуда". Известная телеведущая уволилась с "1+1"
"Шаг в никуда". Известная телеведущая уволилась с "1+1"
Ефремов: Надеюсь, что колонию, в которой я сижу, потом назовут моим именем
Ефремов: Надеюсь, что колонию, в которой я сижу, потом назовут моим именем
"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье
"Ноги не хуже, чем у Поляковой". В Instagram обсуждают Фреймут в мини-платье
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна
Бикини с бахромой. Шакира продемонстрировала на Мальдивах купальник собственного дизайна
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS