Ефремова приговорили к восьми годам, в Киеве избили Балуха. Главное за день

Белорусских оппозиционеров вывезли в Украину

Двух членов координационного совета белорусской оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова вывезли в Украину. Вместе с ними из страны попытались выдворить и одну из главных оппозиционных лидеров Марию Колесникову, однако она порвала свой паспорт.

Родненков и Кравцов находятся в Киеве, они заявили, что не собираются просить убежище в Украине.

Ефремова приговорили к восьми годам колонии

Суд в Москве признал российского актера Михаила Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, Ефремова лишат права управления транспортом на три года.

Российский правозащитник Иван Мельников считает, что актер может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, отсидев половину срока.

В Киеве избили Балуха

Ночью в Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха, он попал в больницу. Инцидент случился в киевском парке культуры и отдыха "Гидропарк".

Бывший политзаключенный получил черепно-мозговую травму, его прооперировали. По факту нападения на мужчину полиция открыла производство по статье "разбой". Расследование инцидента также взяла на контроль прокуратура Киева.

Евросоюз планирует продлить санкции против РФ

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что Евросоюз 9 августа продлит санкции против России за оккупацию Крыма. Он уточнил, что санкции будут продлены, как обычно, на полгода.

Появились новые записи возможной вербовки СБУ боевиков ЧВК "Вагнер"

Журналистка Янина Соколова обнародовала новые пленки якобы вербовки украинскими спецслужбами российских наемников из ЧВК "Вагнер". На записях слышны разговоры трех боевиков, все они подтвердили, что участвовали в войне на Донбассе.

В Украине за два месяца вдвое увеличилось число госпитализированных с COVID-19

Количество госпитализированных больных COVID-19 приблизилось к 8 тыс. человек. По сравнению с июлем это количество выросло более чем в 2,5 раза – на середину июля это число составляло 3,5 тыс. человек.