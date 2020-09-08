Верховный Суд отказался переносить дело Стерненко из Одессы в Киев

Адвокаты активиста Сергея Стерненко обосновывали необходимость переноса слушаний по делу о нападении на активиста в Киев в том числе тем, что перед первым заседанием у Приморского суда Стерненко облили неизвестной жидкостью. Верховный Суд ходатайство отклонил.

Верховный Суд отказал активисту Сергею Стерненко в переносе слушаний по делу о нападении на него в Киев и оставил в Приморском райсуде Одессы. Об этом сам Стерненко сообщил в Telegram.

"Дело против меня оставляют в Одессе. Полного текста решения нет. Верховный Суд оставляет мое судилище там, где всем управляет заказчик нападения на меня. Там, где на меня напали прямо перед первым же заседанием", – написал он.

Как отмечают "Ґраты", адвокаты активиста мотивировали необходимость переноса слушаний в Киев в том числе тем, что перед первым заседанием у Приморского суда Стерненко облили неизвестной жидкостью.

Адвокат назвал инцидент нападением и заявил, что полиция не смогла обеспечить безопасность Стерненко.

Кроме того, после отвода коллегии судей новую в Приморском создать будет невозможно, отметили активист и его защита. "Осталось двое-трое судей, среди них судья [Анатолий] Дерус, который уже взял самоотвод по этому делу", – сказал Стерненко. Также он отметил, что большинство свидетелей по делу находятся в Киеве.

Невозможность создать новую коллегию подтвердил и прокурор Андрей Синюк. Однако он обратил внимание на то, что нападения на Стерненко произошли в Одессе, там же прошло и первое слушание по делу. Прокурор считает, что перенос слушаний не даст уверенности в том, что нападения прекратятся, и просил отклонить ходатайство защиты активиста. Позицию прокурора поддержал адвокат Станислав Свириденко – защитник семьи одного из нападавших на Стерненко, погибшего Ивана Кузнецова.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.

13 августа Стерненко рассказал, что ему вручили обвинительный акт.

31 августа активист сообщил, что возле суда в Одессе на него пытались напасть. По его словам, его хотели облить неизвестной жидкостью. В полиции проинформировали, что речь идет о "жидкости, похожей на мочу". По факту инцидента составили админпротокол.