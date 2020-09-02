Нападение на Стерненко. Полиция составила админпротокол

Правоохранители установили личность мужчины, напавшего на активиста Сергея Стерненко, им оказался 18-летний житель Черноморска.

31 августа Стерненко сообщил, что возле суда в Одессе на него пытались напасть Фото: EPA

Одесские полицейские составили административный протокол на мужчину, который напал на "обвиняемого в тяжелом преступлении" возле Приморского суда. Об этом говорится на сайте полиции.

В полиции не уточняют имя человека, на которого пытались совершить нападение, но из обстоятельств инцидента становится ясно, что речь идет об активисте Сергее Стерненко.

Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался 18-летний житель Черноморска. На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В полиции уточнили, что злоумышленник попытался облить Стерненко жидкостью, похожей на мочу.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.

13 августа Стерненко рассказал, что ему вручили обвинительный акт.

31 августа активист сообщил, что возле суда в Одессе на него пытались напасть.