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Суд смягчил меру пресечения Стерненко

Суд изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко на ночной домашний арест до 21 сентября 2020 года.

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15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток
15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток
Фото: Стас Юрченко / Facebook

Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко с круглосуточного ареста на ночной домашний арест. Об этом 6 августа он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам активиста, ночной домашний арест продлится до 21 сентября 2020 года. В течение этого времени Стерненко должен находиться дома с 21.00 до 6.00.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2782462595363405

Адвокат Стерненко Маси Найем заявил в Facebook, что судья Антонюк Марина удовлетворила ходатайство прокурора частично. Он поздравил своего подзащитного и всех, кто следил за ситуацией. 

https://www.facebook.com/MasiNayyem/posts/3269025366476298

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний круглосуточный арест на 60 суток. 3 июля суд отклонил апелляцию на меру пресечения для активиста.

Теги: Украина, Одесса, следствие, активист, апелляция, происшествия, Сергей Стерненко, Маси Найем, подозрение, адвокат, домашний арест
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