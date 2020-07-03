Суд отказался выпустить Стерненко из-под домашнего ареста

Одесский активист Сергей Стерненко считает, что Киевский апелляционный суд оставил в силе избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста из-за давления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы МВД Арсена Авакова.

Киевский апелляционный суд на заседании 3 июля отклонил жалобу активиста Сергея Стерненко и оставил в силе решение Шевченковского райсуда Киева об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

"Судьи оставили меня под круглосуточным [домашним] арестом. Это произошло из-за давления [со стороны президента Украины Владимира] Зеленского, [генерального прокурора Ирины] Венедиктовой и [министра внутренних дел Арсена] Авакова", – написал активист.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Кузнецова. Второй нападавший, Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток. Защита активиста подала апелляцию. В течение 26 июня и 3 июля апелляционный суд заслушивал поручителей, которые готовы были взять подозреваемого на поруки.